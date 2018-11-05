Израиль оценил контакты с российскими военными после инцидента с Ил-20

Заместитель гендиректора департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен-Цви заявил, что взаимодействие с российскими военными после инцидента со сбитым в Сирии самолетом Ил-20 продолжится, сообщает РИА «Новости».

По его словам, между военными двух стран работает «механизм деконфликтинга».

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Бен-Цви пояснил, что это не означает, что нужно игнорировать произошедший инцидент. Однако отношения между израильскими и российскими военными «намного более развиты», чтобы это происшествие прекратило их контакты.

Самолет Ил-20 потерпел крушение в Сирии 17 сентября в результате попадания ракеты сирийских ПВО. Минобороны России обвинило в случившемся израильскую сторону, чьи истребители, наносившие удары по провинции Латакия, прикрылись российским самолетом.

Ранее в МИД России рассказали о постоянных контактах с Израилем по Ил-20.