В Госдуме назвали цель ракетных учений на Украине

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик объяснил цель ракетных учений, прошедших на Украине, передает RT.

По его мнению, это, в первую очередь, политические жесты для западных партнеров.

Белик также добавил, что подобные учения на границе с Крымом не представляют угрозы, поскольку «Украина сегодня обладает боевой техникой времен СССР, а полуостров защищают новейшие комплексы С-400 «Триумф».

Ранее в Крыму сравнили ракетные учения на Украине с комариным писком.