В Госдуме ответили на слова генерала НАТО о России

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал заявление НАТО о трудностях в случае столкновения с Россией, передает RT.

«Вызывает сожаление очередной виток пропагандистской кампании в отношении нашей страны. Россию пытаются выставить в виде противоборствующей стороны, хотя наше государство никогда не проводило такую политику», — сказал Швыткин.

Реклама

Он посоветовал не создавать на ровном месте образ врага в лице России.

Швыткин подчеркнул, что вооруженные силы России превосходят силы блока НАТО.

Ранее глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс заявил, что в случае столкновения с Россией страны-участники альянса столкнутся с серьезными проблемами.