В Крыму ракетные учения на Украине назвали комариным писком

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал ракетные учения в приграничной с Крымом Херсонской области Украины, передает РИА «Новости».

По его словам, жителей Крыма «комариным писком» не испугаешь.

«Этими ракетными учениями они, наверное, хотели показать свои мускулы, но если ты хиляк, то ничего не поделаешь. Это просто бряцание оружием и желание показать перед своими хозяевами, что они что-то умеют. Бряцают оружием, думают кого-то испугать. Кого может испугать комариный писк», — сказал Фикс.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что целью украинских ракетных учений у берегов Крыма была отработка системы противовоздушной обороны.