National Interest назвал российскую ПВО самой мощной в мире

Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Журнал The National Interest назвал комплексную систему ПВО России «самой продвинутой и мощной в мире».

По данным издания, Россия обладает многоуровневой системой ПВО с различными комплексами действия.

Как отмечается, российское воздушное пространство защищают комплексы, созданные с применением новейших технологий.

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При этом, по словам экспертов, воздушное пространство России является «настоящим минным полем» для возможного противника.

Ранее СМИ сообщили, что базы США беззащитны перед ракетами России.