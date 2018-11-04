National Interest назвал российскую ПВО самой мощной в мире
Журнал The National Interest назвал комплексную систему ПВО России «самой продвинутой и мощной в мире».
По данным издания, Россия обладает многоуровневой системой ПВО с различными комплексами действия.
Как отмечается, российское воздушное пространство защищают комплексы, созданные с применением новейших технологий.
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При этом, по словам экспертов, воздушное пространство России является «настоящим минным полем» для возможного противника.
Ранее СМИ сообщили, что базы США беззащитны перед ракетами России.