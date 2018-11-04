Госдеп признал роль России в решении вопроса гумпомощи для САР

В Госдепе США заявили, что Вашингтон признает позитивную роль Москвы в решении вопроса доставки гуманитарной помощи в Сирию. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве также поприветствовали «новость о том, что ООН наконец-то может начать оказывать помощь лагерю» беженцев.

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Как отмечается, США призвали Россию продолжить работу с властями САР для устранения проблем с доставкой гумпомощи в Сирию в будущем.

Ранее сообщалось, что США приветствовали итоги саммита России и Турции по Сирии.