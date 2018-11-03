Опубликовано видео ракетных учений Украины недалеко от Крыма

В интернете появились кадры с учений украинских военных в Херсонской области. Соответствующую видеозапись разместил телеканал 1+1.

Согласно имеющейся информации, в учениях участвовали зенитно-ракетные войска воздушных сил Украины, а также подразделения ПВО сухопутных войск.

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На видео видно, как осуществляют пуски ЗРК «Оса-АКМ».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что целью украинских ракетных учений у берегов Крыма была отработка системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что стрельбы прошли с соблюдением всех норм международного права.