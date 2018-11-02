National Interest назвал Т-90 самым опасным в мире танком
Журнал The National Interest рассказал о мировом превосходстве российского танка Т-90.
По данным издания, основное преимущество Т-90 заключается в системе управления огнем.
Как отмечается, российский танк превосходит американские и немецкие аналоги.
При этом, по словам экспертов, танки России до сих пор противостоят ракетным комплексам США за счет динамической защиты.
Ранее СМИ рассказали о «секретном» оружии российского танка Т-14 «Армата».