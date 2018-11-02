National Interest назвал Т-90 самым опасным в мире танком

Танк Т-90 с новой эмблемой Российской армии Артем Сизов/«Газета.Ru»

Журнал The National Interest рассказал о мировом превосходстве российского танка Т-90.

По данным издания, основное преимущество Т-90 заключается в системе управления огнем.

Как отмечается, российский танк превосходит американские и немецкие аналоги.

При этом, по словам экспертов, танки России до сих пор противостоят ракетным комплексам США за счет динамической защиты.

Ранее СМИ рассказали о «секретном» оружии российского танка Т-14 «Армата».