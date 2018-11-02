На Украине назвали задачи ракетных учений у берегов Крыма

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что целью украинских ракетных учений у берегов Крыма была отработка системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, военные также пытались определить «пути модернизации зенитно-ракетных комплексов Украины».

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Он также подчеркнул, что стрельбы прошли с соблюдением всех норм международного права.

Ранее в командовании воздушными силами ВС Украины сообщили о проведенных ракетных стрельбах у границы с Россией рядом с Крымом.