Глава МИД России Сергей Лавров призвал США к серьезному разговору по теме милитаризации космоса, передает РИА «Новости».

По его словам, ситуация может выйти из-под контроля.

«Нас очень тревожит опасность превращения космического пространства в сферу вооруженного противостояния. Эта тема приобретает в последнее время все более тревожное звучание, и тут тоже необходим углубленный, профессиональный, ответственный разговор, иначе ситуация грозит выйти из-под контроля. И тогда, как говорят некоторые эксперты, можно будет забыть о стабильности и безопасности», — заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что США обеспокоены российскими планами по разработке нового космического оружия.