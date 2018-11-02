Украина провела ракетные стрельбы недалеко от Крыма

В командовании воздушными силами ВС Украины сообщили о проведенных ракетных стрельбах у границы с Россией рядом с Крымом, передает РИА «Новости».

«В Херсонской области на государственном полигоне «Ягорлык» состоялись боевые стрельбы зенитных ракетных подразделений ЗРК С-300ПС, С-300ПТ Бук-М1, контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-125М1 и государственные испытания модернизированного ЗРК Оса- АКМ2», — сообщили на Украине.

Украинская сторона сообщила, что стрельбы проходят с соблюдением всех норм международного права. В акватории Черного моря была определена опасная зона выполнения пусков с целью исключить какие-либо угрозы.