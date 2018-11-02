Арабская коалиция атаковала авиабазу в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла более 30 ударов по объектам военной базы правительственных войск Йемена. Об этом сообщает телеканал Al-Ekhbaria со ссылкой на представителя коалиции.

Представитель военных отметил, что целью авиаударов были баллистические ракеты, установки для их запуска и беспилотные летательные аппараты. Он подчеркнул, что во время авиаудара международный аэропорт Саны, который находится неподалеку от базы, не получил повреждений и продолжает свою работу в штатном режиме.

Ранее СМИ сообщали, что Йемен собрался добывать и экспортировать нефть.