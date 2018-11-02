Российские субмарины устроили подводную дуэль в заливе Петра Великого

Дизельные подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) из состава Приморской флотилии разнородных сил во время учений в заливе Петра Великого разыграли подводную дуэль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского.

По его словам, учебная дуэль прошла в «полигонах боевой подготовки».

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«Одна из лодок скрытно, выполняя комплекс мер по маскировке, вошла в назначенный район, обнаружила субмарину «противника», а затем, заняв выгодную позицию, условно атаковала ее торпедным оружием», — рассказал Воскресенский.

Он отметил, что другая субмарина выполнила маневр уклонения от торпед с последующим выходом на атакующую позицию.

Ранее сообщалось, что Тихоокеанский флот провел ракетные стрельбы в Охотском море.