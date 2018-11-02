Германия и Франция обвинили Россию в атаке на беспилотник ОБСЕ

Представители Германии и Франции заявили, что Россия несет ответственность за сбитый над востоком Украины беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ. Об этом говорится в совместном заявлении Берлина и Парижа, передает Reuters.

В заявлении говорится, что беспилотник ОБСЕ был сбит 27 октября над территорией, которую контролируют самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Составители заявления подчеркнули, что вывод о причастности России к инциденту можно сделать из информации, которую собрала мониторинговая миссия.

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«Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, несут ответственность за крушение беспилотника», — сообщается в совместном заявлении.

Официальная Москва неоднократно отрицала какое-либо отношение к военному конфликту на юго-востоке Украины.

Ранее в ДНР сообщили об атаке боевого беспилотника под Донецком.