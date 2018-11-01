В Кремле рассказали о военном сотрудничестве с Кубой

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что тема военного сотрудничества между Россией и Кубой постоянно входит в повестку отношений между странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, российская сторона намерена развивать отношения с Кубой, прилагая для этого все возможные усилия.

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«Это тема (военное сотрудничество. — Газета.Ru), которая постоянно фигурирует на повестке дня двусторонних отношений, это абсолютно нормальная практика», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что взаимодействие в военной сфере является «чувствительной темой».

Ранее вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что по итогам его визита на Кубу были заключены контракты на сумму, которая превышает $260 млн.