В Госдепе назвали срок подготовки отчета о применении химоружия Россией

Заместитель представителя госдепартамента Роберт Палладино заявил, что Госдеп в срок до шестого ноября отчитается перед конгрессом о том, соблюдает ли Россия условия закона США о химическом и бактериологическом оружии. Слова Палладино передает портал UrduPoint.

Заместитель представителя рассказал, что данный отчет готовится после введения первого пакета санкций против России из-за отравления Скрипалей в Солсбери (американская сторона считает, что Москва причастна к отравлению эксп-полковника ГРУ и его дочери, Кремль все обвинения отрицает).

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По словам Палладино, если Госдеп сможет представить конгрессу доказательства, что Россия не соблюдает закон о химическом оружии, то Соединенные Штаты введут второй пакет антироссийских санкций.

«Шестое ноября — это крайний срок, к которому госдепартамент должен подтвердить конгрессу, что Россия выполнила условия закона о химическом и биологическом оружии», — подчеркнул Палладино.

Ранее постпредство России в ОЗХО заявляло, что Запад в деле Солсбери действует как прокурор, судья и палач.