Лукашенко рассказал о поиске адекватного ответа на строительство «Форта Трампа»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск и Москва готовят адекватный ответ на намерение Польши разместить на своей территории американскую военную базу, передает РИА «Новости».

Данное заявление он сделал в Минске во время выступления на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

Реклама

«Если в Польше политики заявляют, что готовы тратить миллиарды долларов для того, чтобы разместить там американское оружие и ввести батальоны американцев, создать некий «Форт Трампа»… мы, конечно же, реагируем…», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия и ее главный союзник — Россия — ищут в этой ситуации адекватный ответ с минимальными затратами.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости участия США в переговорах по Донбассу.