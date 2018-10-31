Эрдоган рассказал о разработке новой системы ПВО Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о разработке новой системы ПВО дальнего радиуса действия в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам президента, Турции необходимо увеличить долю отечественного производства высокотехнологичной продукции, чтобы стать сильной и независимой.

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«Нам требуется собственная система ПВО дальнего радиуса действия, и сегодня мы делаем к ней первый шаг. Мы начали разработку такой национальной системы, которая будет называться Siper. Первые ее испытания планируется провести к концу 2021 года», — сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Эрдоган объявил начало военной операции против сирийских курдов.