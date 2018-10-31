В Брюсселе началось заседание Совета Россия-НАТО

В столице Бельгии Брюсселе началось заседание Совета Россия-НАТО под председательством генерального секретаря североатлантического альянса Йенса Столтенберга, передает РИА «Новости» со ссылкой на чиновника НАТО.

По его словам, заседание началось в 14.00 по местному времени (16.00 мск).

Реклама

Как отмечается, это вторая в текущем году встреча Совета Россия-НАТО на уровне послов.

Ранее Министерство иностранных дел России назвало условие для возврата к нормальным отношениям с НАТО.