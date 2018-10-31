В Минобороны рассказали о процветающем безвластии в бывшей «столице» ИГ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что бывшей «столице» террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) сирийском городе Ракке сохраняется гуманитарная катастрофа и процветает безвластие. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

По словам Конашенкова, в результате бомбардировок коалиции по борьбе с ИГ во главе с Соединенными Штатами Ракка была «фактически стерта с лица земли». Он добавил, что в городе не работает водопровод, нет электричества, не проведено разминирование, не работают магазины, больницы и аптеки, а под руинами зданий до сих пор остаются тысячи тел погибших.

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«В Ракку невозможно проехать ни одним цивилизованным маршрутом… В этом городе, как и в других подконтрольных коалиции районах, процветает безвластие, голод и разруха, что, безусловно, является питательной средой для восстановления деятельности террористических группировок», — заключил Конашенков.

Ранее в Минобороны рассказали о переброске в Сирию емкостей с хлором для провокаций.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.