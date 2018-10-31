Лавров подтвердил получение от США вопросов по ДРСМД

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что американская сторона передала России вопросы по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) несколько дней назад. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, президент России Владимир Путин может обсудить ДРСМД со своим американским коллегой Дональдом Трампом на встрече, которая должна состояться 11 ноября в Париже.

Ранее Лавров ответил на вопрос о возможном изменении позиции Трампа по ДРСМД.