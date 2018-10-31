В Кремле ответили на вопрос об обсуждении ВТС во время визита главы Кубы в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность обсуждения темы военно-технического сотрудничества (ВТС) во время визита в Москву председателя Госовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Пескову задали вопрос об обсуждении военного сотрудничества между странами и кредитов на приобретение Кубой российской военной техники.
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«…можно предположить, что тема ВТС будет активно фигурировать на повестке дня», — сказал Песков.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что по итогам его визита на Кубу были заключены контракты на сумму, которая превышает $260 млн.