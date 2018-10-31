Лавров ответил на вопрос о возможном изменении позиции Трампа по ДРСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не знает, может ли президент США Дональд Трамп изменить свое решение по выходу из Договора о ракетах средней и малой дальности, передает РИА «Новости».

«Я не знаю», — ответил Лавров на соответствующий вопрос.

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Она также подчеркнул, что не берет на себя смелость говорить за президента, так как «каждый вправе решать самостоятельно».

Ранее сообщалось, что Трамп приказал подготовить пакет санкций против России из-за якобы нарушения ДРСМД.