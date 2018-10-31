КНДР начала подготовку полигона Пхунгери к проверкам

КНДР начала подготовку полигона Пхунгери к иностранным проверкам, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил секретарь Демократической партии Южной Кореи Ким Мин Ги.

«В то время как Северная Корея в качестве инициативы по денуклеризации закрыла полигон Пхунгери и демонтировала часть объектов ракетного полигона Тончханни, замечена разведывательная деятельность и подготовка к посещению иностранной инспекционной группы», — сказал Ким Мин Ги.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын отказался предоставить Соединенным Штатам список ядерных объектов Северной Кореи.