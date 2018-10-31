США призвали Эр-Рияд прекратить авиаудары в Йемене

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает коалицию во главе с Саудовской Аравией прекратить авиаудары в Йемене, передает РИА «Новости».

Помпео добавил, что настало время положить конец враждебным действиям.

«Соответственно, воздушные удары коалиции должны прекратиться во всех населенных районах Йемена», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ситуация в Йемене близка к гуманитарной катастрофе, численность голодающего населения в стране может возрасти до 11,5 млн человек.