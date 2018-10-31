МИД обеспокоен данными о готовящихся химических атаках в Сирии

МИД России выразил обеспокоенность данными о намечающихся химических атаках в Сирии. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В МИД заявили, что подобные провокации дадут предлог для осуществления агрессивных действий, таких как ракетные удары по Сирии.

Ранее сирийское новостное агентство SANA опубликовало в сети видеозапись инсценировки активистами «Белых касок» якобы химической атаки в сирийской провинции Идлиб с целью обвинения в совершении атаки военных армии Сирии.