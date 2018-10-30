Пострадавшие при аварии с плавдоком в Мурманске попали в реанимацию

Двое пострадавших при затоплении плавучего дока ПД-50 в Мурманске, где находился на ремонте авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает НСН.

Отмечается, что еще двоих пострадавших уже выпустили из больницы.

Ранее сообщалось, что в Мурманске частично затонул док, где ремонтируют «Адмирала Кузнецова». Позднее стало известно, что корабль не получил повреждений. Причиной затопления был назван перебой электроэнергии при проведении доковых работ.