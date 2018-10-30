В Мурманске частично затонул док, где ремонтируют «Адмирала Кузнецова»

Плавучий док ПД-50, на котором ремонтируют крейсер «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что некоторые пострадавшие упали в воды Кольского залива, сейчас их ищут спасатели.

«Плавдок частично затонул, упали краны, по предварительной информации, пострадали четверо сотрудников завода», — рассказал сотрудник агентства.

Ранее сообщалось, что во Владивосток прибыл для испытаний корвет «Громкий».