Шойгу предупредил Европу о последствиях выхода США из ДРСМД

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что последствия выхода Соединенных Штатов из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) окажутся наиболее серьезными для европейских стран, передает РИА «Новости».

По словам министра, необходимо широкое обсуждение данного шага США в рамках НАТО и Евросоюза.

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«Что касается ракет средней и меньшей дальности, как нам кажется, не все в Европе понимают, что это решение повлечет серьезные последствия и для Европы в том числе, а если говорить точнее, то для Европы — в первую очередь», — сказал Шойгу.

Он отметил, что Москва ждет реакции Европы на это решение США.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков также назвал отказ США от ДРСМД угрозой безопасности Европы.