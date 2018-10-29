В ДНР сообщили об атаке боевого беспилотника под Донецком

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил об атаке боевого беспилотника Вооруженных сил Украины на окраине Донецка, передает ДАН.

По имеющимся данным, украинские силовики сбросили зажигательные боеприпасы на село Старомихайловка, в результате чего загорелся жилой дом.

Реклама

«Сегодня в 14.00 вооруженные формирования Украины снова применили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сбросив зажигательные боеприпасы на населенный пункт Старомихайловка, расположенный к западу от Донецка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет.

Как отмечается, на месте происшествия работают пожарные ДНР.

Ранее на Украине заявили о ликвидации беспилотника «Орлан-10» над Луганском.