Defense One: секретность Пентагона наносит ущерб нацбезопасности США

Пентагон становится все более закрытой структурой, что наносит ущерб национальной безопасности США, пишет Defense One.

Издание приводит несколько примеров. В частности, как утверждается в материале, администрация Трампа всячески стремилась помешать сотрудникам Пентагона давать открытые показания перед американским конгрессом по таким насущным вопросам, как ежегодное обсуждение оборонного бюджета, где на карту поставлены сотни миллиардов долларов. Чиновники Трампа также резко свернули некогда традиционную коммуникацию между руководством министерства обороны США и прессой, продолжает издание.

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Пентагон недавно засекретил оценку качества по безопасности, сохранности и контролю ядерного оружия, говорится в материале. Ведомство также перестало публиковать основной график запланированных испытаний противовоздушной обороны. Кроме того, военно-морской флот недавно перестал публиковать ранее открытые отчеты об авариях, в то время как безопасность пилотов является серьезной проблемой для военнослужащих и конгресса США, пишет Defense One.

Подобные попытки повысить секретность неприемлемы и не работают на укрепление национальной безопасности США, поясняет издание. В большинстве случаев руководство Пентагона и администрация Трампа стремится отменить нормы прозрачности, которые действовали с середины XX века, заключает издание.