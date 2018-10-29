Япония заинтересовалась совместным с США проектом создания нового боевого самолета
Минобороны Японии рассматривает проект создания вместе с американской стороной истребителя-бомбардировщика нового поколения. Об этом пишет Mainichi Shimbun.
Как отмечается, обсуждается возможность сотрудничества с американской компанией Lockheed Martin. В качестве основы проекта намерены использовать боевой самолет США пятого поколения F-22. Его планируют оснастить японским двигателем.
Реклама
Согласно имеющейся информации, на разработку боевого самолета японская сторона готова потратить свыше $53 млрд.
Ранее сообщалось, что японская сторона разместит военную базу для сдерживания Китая.