Япония заинтересовалась совместным с США проектом создания нового боевого самолета

Солдаты в форме императорской армии поднимают флаги Японии во время мемориальной церемонии в храме... Issei Kato/Reuters

Минобороны Японии рассматривает проект создания вместе с американской стороной истребителя-бомбардировщика нового поколения. Об этом пишет Mainichi Shimbun.

Как отмечается, обсуждается возможность сотрудничества с американской компанией Lockheed Martin. В качестве основы проекта намерены использовать боевой самолет США пятого поколения F-22. Его планируют оснастить японским двигателем.

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Согласно имеющейся информации, на разработку боевого самолета японская сторона готова потратить свыше $53 млрд.

Ранее сообщалось, что японская сторона разместит военную базу для сдерживания Китая.