Боевики атаковали полицейский участок в Ливии, есть жертвы
В центральной части Ливии боевики ИГ (организация запрещена в России) атаковали полицейский участок, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные местных властей.
Отмечается, что нападение произошло в районе Эль-Фукаха, который находится в муниципалитете эль-Джуфра. Среди четыре жертв сын председателя местного совета.
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По предварительной информации, некоторые сотрудники полицейского участка были похищены.
Ранее сообщалось, что солдаты армии Ливии поймали в плен одного из лидеров террористической организации во время операции, направленной против боевиков.
«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.