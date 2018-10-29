Боевики атаковали полицейский участок в Ливии, есть жертвы

В центральной части Ливии боевики ИГ (организация запрещена в России) атаковали полицейский участок, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные местных властей.

Отмечается, что нападение произошло в районе Эль-Фукаха, который находится в муниципалитете эль-Джуфра. Среди четыре жертв сын председателя местного совета.

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По предварительной информации, некоторые сотрудники полицейского участка были похищены.

Ранее сообщалось, что солдаты армии Ливии поймали в плен одного из лидеров террористической организации во время операции, направленной против боевиков.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.