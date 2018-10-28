ВВС Израиля нанесли удар по границе сектора Газа

Трое палестинцев погибли на восточной границе сектора Газа в результате удара ВВС Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Палестинского Красного Полумесяца Эраба аль-Фукаха.

«Персонал Красного Полумесяца забрал тела трех палестинских подростков (погибших при ударе ВВС Израиля — ред.) на восточной границе сектора Газа», — сказала аль-Фукаха.

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Ранее армия обороны Израиля опубликовала видео, на котором запечатлены атаки израильских ВВС по объектам в секторе Газа.

Израильские военные рассказали, что они нанесли удар по цементному заводу группировки «Палестинский исламский джихад (организация запрещена в России). По словам военных, там производился цемент, который использовался для прокладки подземных тоннелей в Израиль.