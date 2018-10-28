Захарова отреагировала на «требование к российским военным» покинуть ЦАР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком появившуюся в СМИ информацию о требовании вывести «российских военных» из ЦАР, передает РИА «Новости».

Кроме того, Захарова посоветовала СМИ перепроверять информацию до публикации.

Ранее СМИ сообщали, что повстанцы в Центральноафриканской республике выдвинули ультиматум властям страны.

Боевики требуют от правительственных войск оставить занимаемые ими территории в течение 48 часов. Кроме того, в ультиматуме якобы требуют вывода «российских наемников».