В Армении открестились от покупки американского оружия

Глава минобороны Армении Давид Тоноян заявил, что страна не нуждается в покупке американского оружия, сообщает News.am.

По его словам, такой вопрос не поднимался в ходе переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

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«Оружейный рынок является открытым, но в настоящее время мы не нуждаемся в покупке американского оружия», — заявил он.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что армянские военные могут закупить оружие у Соединенных Штатов.