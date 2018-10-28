Пушков назвал отказ США от ДРСМД угрозой безопасности Европы

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США, отказываясь от ДРСМД, ставят под угрозу безопасность своих союзников. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, США начали успокаивать своих союзников в Европе, которых пугает перспектива выхода США из ДРСМД и возвращения Европы к ядерному противостоянию.

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«Однако успокоить вряд ли удастся: этим шагом США поставят под угрозу безопасность союзников, но не свою, и отбросят континент на 30 лет назад», — написал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что в Европе занервничали на фоне решения США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).