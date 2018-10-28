Лавров о выходе США из ДРСМД: европейцы занервничали
В Европе занервничали на фоне решения США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».
Российский министр также назвал «объективным фактом» решение США о выходе из ДРСМД.
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«Сейчас европейцы занервничали. Мы видим реакцию. Мне звонил мой германский коллега Хайко Маас, который тоже высказывал озабоченности», — сказал Лавров.
При этом он указал, что в НАТО выступают за участие в решении дальнейшей судьбы ДРСМД.