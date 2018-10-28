Лавров: Россия готовит ответ на список вопросов США по ДРСМД

Российская сторона получила от США список вопросов по выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и готовит ответы на них, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает «Россия-1».

«Буквально неделю назад, за несколько дней до того, как было объявлено о намерении выйти из ДРСМД, американцы через свое посольство в Москве передали в МИД России развернутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения. Наконец, нам его дали — в ответ на наши просьбы предоставить то, что их беспокоит и на основании чего они делают вывод о нашем несоблюдении Договора. Мы разослали этот перечень в Министерство обороны России и другие ведомства, которые должны посмотреть на эти претензии, начали работу по подготовке ответа на американские озабоченности», — сказал Лавров.

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По его словам, американская сторона могла не сразу предоставить точные данные и список претензий из-за опасения скомпрометировать источники.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «объективным фактом» решение США о выходе из ДРСМД.