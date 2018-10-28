Лавров назвал «объективным фактом» решение США о выходе из ДРСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для российской стороны является объективным фактом то, решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности принято и выполняется, передает РИА «Новости».

«Говорят, что во многом (советник президента США по вопросам национальной безопасности) Джон Болтон сыграл решающую роль, убеждая президента США Дональда Трампа объявить о выходе из этого договора. Не знаю, какая у них в Вашингтоне «кухня». Думаю, не обошлось без участия в дискуссии по этому вопросу глав госдепартамента США Майка Помпео и пентагона Джеймса Мэттиса. Это очевидно. То, что решение принято и выполнятся, — объективный факт для нас», — заявил Лавров.

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По его словам, эта ситуация «без каких-либо эмоций» обсуждалась в ходе встречи в Кремле.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона обсудил с министром обороны ФРГ позицию США по ДРСМД.