ОБСЕ потеряла беспилотник в Донбассе

Сотрудники миссии ОБСЕ в Донбассе сообщили, что потеряли беспилотный летательный аппарат на территории Донецкой области, передает УНН.

«В 1:53 СММ полностью потеряла связь с БПЛА, когда тот пролетал на высоте примерно 7000 футов над районом к юго-востоку от Нижнекрынского. В течение ориентировочно 35 минут до потери связи с беспилотником в районах вблизи Сауровка и Нижнекрынское с определенной периодичностью отмечались препятствия, по оценке, в результате глушения», — сообщили в ОБСЕ.

Отмечается, что беспилотный аппарат не вернулся к пункту управления на подконтрольной украинскому правительству территории.