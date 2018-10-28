Пентагон осуществил крупнейшую в XXI веке поставку боеприпасов в Европу
Пентагон в октябре поставил на авиабазу ВВС США «Рамштайн» в Германии рекордное количество вооружения и боеприпасов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт немецкой авиабазы.
Уточняется, что для США это стало крупнейшей поставкой боеприпасов в Европу с 1999 года. Как отмечается, тогда американские ВВС осуществили более 900 воздушных рейдов на Югославию.
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Поставленные боеприпасы необходимы для обеспечения «оперативной реакции на угрозы со стороны агрессивных игроков», говорится в сообщении.
Агентство подчеркивает, что авиабаза «Рамштайн» является крупнейшим опорным пунктом американских ВВС за границей.
Ранее глава Пентагона обсудил с министром обороны Германии позицию США по ДРСМД.