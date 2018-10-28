Корвет «Громкий» вышел на испытания в Японское море

Корвет «Громкий» вышел на заводские ходовые испытания в акваторию Японского моря. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

В ходе испытаний корвета будут проверены тактико-технические характеристики корабля, надежность и работоспособность систем и оборудования боевого корабля в различных условиях.

Реклама

Планируется, что корвет пополнит корабельный состав Тихоокеанского флота до конца этого года.

В конце августа новейший корвет «Громкий» прибыл во Владивосток для испытаний.