Макрон назвал общий приоритет России, Франции, Германии и Турции

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам четырехстороннего саммита Россия-Турция-Германия-Франция заявил, что общим приоритетом стран-участниц встречи является борьба с терроризмом в Сирии, передает РИА «Новости».

По его словам, нынешний конфликт в Сирии является первой войной против террористов, которые нападают «на наши страны и приводят к смертоносным терактам».

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«Нашим общим приоритетом является борьба с терроризмом. Эта борьба продолжается и сегодня на местах. Мы не должны ни в каком случае потерять из вида то, что это наш первый военный и политический приоритет», — сказал Макрон.

Он также отметил, что общей «волей» (организация запрещена в России) стран-участниц саммита является борьба с терроризмом при условии соответствия ее методов международному гуманитарному праву.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин оценил атмосферу четырехстороннего саммита по Сирии.