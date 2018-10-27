Россия, Франция, ФРГ и Турция приняли совместное коммюнике по итогам саммита

Президент России Владимир Путин по итогам четырехсторонней встречи лидеров России, Турции, Франции и Германии приняли совместное коммюнике по урегулированию ситуации в Сирии, передает РИА «Новости».

По словам Путина, все стороны, принимавшие участие в саммите, едины в том, что решить сирийский конфликт можно исключительно политико-дипломатическими средствами при сохранении единства страны.

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«Принятое совместное заявление отражает настрой России, Турции, ФРГ и Франции на дальнейшее расширение взаимодействия в интересах нормализации обстановки в САР, запуска эффективного межсирийского диалога и проведения необходимых государственных реформ и преобразований»,- сказал Путин.

Также российский лидер заявил о необходимости запуска работы Конституционного комитета в Сирии, поскольку «реформа в этой сфере давно назрела», считает Путин.

Ранее сообщалось, что саммит лидеров Турции, России, ФРГ и Франции в Стамбуле завершился. Как отмечалось, он продлился около трех часов.