Россия, Франция, ФРГ и Турция приняли совместное коммюнике по итогам саммита

Президент России Владимир Путин, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Турции Реджеп... Reuters

Президент России Владимир Путин по итогам четырехсторонней встречи лидеров России, Турции, Франции и Германии приняли совместное коммюнике по урегулированию ситуации в Сирии, передает РИА «Новости».

По словам Путина, все стороны, принимавшие участие в саммите, едины в том, что решить сирийский конфликт можно исключительно политико-дипломатическими средствами при сохранении единства страны.

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«Принятое совместное заявление отражает настрой России, Турции, ФРГ и Франции на дальнейшее расширение взаимодействия в интересах нормализации обстановки в САР, запуска эффективного межсирийского диалога и проведения необходимых государственных реформ и преобразований»,- сказал Путин.

Также российский лидер заявил о необходимости запуска работы Конституционного комитета в Сирии, поскольку «реформа в этой сфере давно назрела», считает Путин.

Ранее сообщалось, что саммит лидеров Турции, России, ФРГ и Франции в Стамбуле завершился. Как отмечалось, он продлился около трех часов.