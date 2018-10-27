В Госдуме назвали план Украины по «возвращению» Азовского моря «политическим визгом»

Депутат российской Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что кораблям НАТО «нечего делать» в Азовском море, передает РИА «Новости».

По словам Шеремета, российская сторона этого не потерпит, и призвал корабли альянса охранять свою территорию.

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«Хотят попробовать подразнить медведя — пускай попробуют, но перед этим почитают историю», — сказал Шеремет.

Он подчеркнул, что в случае нарушения западными странами российских границ при участии «подневольных украинских властей» российская сторона немедленно примет меры. Шеремет также заметил, что слова капитана первого ранга украинских Военно-морских сил Евгения Лупакова больше напоминают «политический визг».

Ранее Лупаков заявил, что для обеспечения безопасности в Азовском море Украине следует действовать «более радикально» и не надеяться на санкции Евросоюза против России. Он отметил, что «прежде всего» Украине необходимо расторгнуть договор 2003 года О сотрудничестве в использовании Азовского моря, а потом провести «делимитацию» украинской границы в этом регионе. Третьим шагом, считает капитан, должны стать ракетные учения в Азовском море.