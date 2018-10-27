В Стамбуле встреча лидеров России, Турции, Франции и ФРГ продолжилась после перерыва

В Стамбуле продолжается встреча президента России Владимира Путина, его коллег из Турции и Франции Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, передает РИА «Новости».

Как отмечается, саммит лидеров, проходящий в главном зале дворца «Вахдеттин», посвящен вопросам урегулирования в Сирии. Встреча продлилась час, после чего участники сделали небольшой перерыв.

Ранее сообщалось, что главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели встречу на полях четырехсторонней встречи президентов России, Турции, Франции и канцлера Германии.