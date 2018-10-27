Глава Пентагона обсудил с министром обороны ФРГ позицию США по ДРСМД

Глава Пентагона Джеймс Мэттис обсудил американскую позицию по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Соединенных Штатов.

Согласно размещенным данным, Мэттис поблагодарил коллегу за вклад немецкой стороны в поддержку мировой безопасности и стабильности. Речь идет в том числе о ситуации в таких регионах, как Африка, Ближний Восток, Афганистан и Европа.

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«Главы (ведомств. — Газета.Ru) обсудили широкий спектр оборонных вопросов, в том числе позицию США по ДРСМД», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Мэттис и фон дер Ляйен также обменялись мнениями в связи с поездками в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые совершили недавно.

Ранее Мэттис заявил, что министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на следующей неделе посетит Вашингтон.