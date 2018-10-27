В Стамбуле началась встреча Путина, Меркель, Макрона и Эрдогана

В Стамбуле началась встреча по ситуации на сирийской территории, в которой принимают участие российский президент Владимир Путин, его коллеги из Франции и Турции Эммануэль Макрон и Тайип Эрдоган, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, встреча лидеров проходит в главном зале дворца «Вахдеттин», который является одним из рабочих офисов турецкого президента. Ожидается, что участники «сверят часы» по вопросам урегулирования в Сирии.

Ранее Путин и Меркель встретились в Стамбуле перед четырехсторонним саммитом по сирийскому урегулированию.