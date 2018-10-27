Россия испытала систему «глушения» вражеских спутников

В России испытали систему, способную вывести из строя спутники связи противника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что комплекс под названием «Тирада-2С» проходил испытания, государственные комиссии дали рекомендации. Источник агентства добавил, что система будет управляться специалистами-операторами.

Ранее американский телеканал CNBS со ссылкой на доклад разведки США сообщал, что к 2022 году Россия начнет использовать противоспутниковое оружие.